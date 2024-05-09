Путин: 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морпехов ЧФ реорганизуют в дивизию
Президент Владимир Путин сообщил, что 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота РФ преобразуют в дивизию. Об этом глава государства заявил в беседе с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, 7 мая.
Как сообщили в Кремле, командир бригады Олег Власов отметил, что в ее состав включено 19 новых подразделений, их численность — более 11,3 тысячи человек.
«Однако же оргштатные мероприятия управления бригадой не коснулись. Для качественного выполнения задач прошу... рассмотреть вопрос о проведении оргштатных мероприятий в управлении бригадой, выполняющей боевые задачи сразу в трех группировках войск и сил», — обратился Власов к президенту.
Путин ответил, что обсуждал этот вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу, и заявил о необходимости реорганизовать бригаду в дивизию и выстроить органы управления соответствующим образом.
«Так и сделаем. Я знаю о вашей бригаде, она постоянно на слуху. Спасибо вам за вашу боевую работу», — подчеркнул президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru