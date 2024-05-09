МЧС: В Башкирии после атаки БПЛА повреждено строение насосной станции
9 мая 202413:02
Строение насосной станции получило повреждения после атаки беспилотника на территории предприятия в промзоне башкирского города Салават. Об этом сообщило управление МЧС в республике.
«Пожара нет. Пострадавших нет... Угрозы для жителей города нет», — отметили в ведомстве.
На месте ЧП находятся свыше 30 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что БПЛА атаковал установку предприятия «Газпром нефтехим Салават». Произошло задымление, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru