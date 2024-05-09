МЧС: В Башкирии после атаки БПЛА повреждено строение насосной станции

Строение насосной станции получило повреждения после атаки беспилотника на территории предприятия в промзоне башкирского города Салават. Об этом сообщило управление МЧС в республике.

Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате

«Пожара нет. Пострадавших нет... Угрозы для жителей города нет», — отметили в ведомстве.

На месте ЧП находятся свыше 30 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что БПЛА атаковал установку предприятия «Газпром нефтехим Салават». Произошло задымление, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиБашкирия

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