Сериал «Суперпозиция» с Табаковым признали лучшим на фестивале в США
Российский фантастический сериал «Суперпозиция» был признан лучшим в четырёх номинациях фестиваля Baltimore Next Media Web Fest в США, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
В частности, проект назвали «Лучшим фантастическим сериалом», а также наградили за «Лучший сценарий» и «Лучший актёрский состав», а Вадиму Валиуллину вручили приз, как «Лучшему режиссёру».
Сериал «Суперпозиция», показ которого в России стартовал 10 ноября на нескольких онлайн-платформах, рассказывает о студенте-физике Алексее, который пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. В ходе поисков он узнает о существовании мультивселенной и о том, что в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.
Главную роль в проекте сыграл Павел Табаков, также в сериале снимались Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко, Никита Санаев, Дмитрий Богдан, Владимир Карпук и другие.
Ранее кинорежиссер Петр Тодоровский приступил к съемкам мистического детективного сериала под предварительным названием «Подслушено в Рыбинске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru