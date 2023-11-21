Сериал «Суперпозиция» с Табаковым признали лучшим на фестивале в США

В частности, проект назвали «Лучшим фантастическим сериалом», а также наградили за «Лучший сценарий» и «Лучший актёрский состав», а Вадиму Валиуллину вручили приз, как «Лучшему режиссёру».

Сериал «Суперпозиция», показ которого в России стартовал 10 ноября на нескольких онлайн-платформах, рассказывает о студенте-физике Алексее, который пытается найти своего отца — пропавшего профессора квантовой физики. В ходе поисков он узнает о существовании мультивселенной и о том, что в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека.

Главную роль в проекте сыграл Павел Табаков, также в сериале снимались Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко, Никита Санаев, Дмитрий Богдан, Владимир Карпук и другие.

Ранее кинорежиссер Петр Тодоровский приступил к съемкам мистического детективного сериала под предварительным названием «Подслушено в Рыбинске», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

