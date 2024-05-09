Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют ядерные учения

Как отметил политик, первый этап маневров Минск и Москва «провели, можно сказать, порознь».

«Но... было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович [Путин] правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка», — указал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что генеральные штабы двух стран уже приступили к исполнению соответствующих поручений.

Ранее Генштаб ВС России начал подготовку к учениям, в рамках которых военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, напоминает RT.

