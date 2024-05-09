Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют ядерные учения
Россия и Белоруссия синхронизируют учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.
Как отметил политик, первый этап маневров Минск и Москва «провели, можно сказать, порознь».
«Но... было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович [Путин] правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка», — указал Лукашенко.
Белорусский президент добавил, что генеральные штабы двух стран уже приступили к исполнению соответствующих поручений.
Ранее Генштаб ВС России начал подготовку к учениям, в рамках которых военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: В Башкирии после атаки БПЛА повреждено строение насосной станции
- Дипломаты РФ впервые за три года возложили цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
- СМИ: На Украине построили сеть скрытых заводов
- Путин: 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морпехов ЧФ реорганизуют в дивизию
- Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате
- Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют ядерные учения
- ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области
- Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
- Путин на параде на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru