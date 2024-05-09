Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ

Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.

Как сообщили в ведомстве, около 09:40 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над регионом сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник, пишет RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьПВОМинобороны

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