Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
9 мая 202411:24
Два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, около 09:40 мск военные пресекли очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО два... аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что в течение ночи над регионом сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и один беспилотник, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
- Путин на параде на Красной площади поздравил россиян с Днем Победы
- Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы
- СМИ: Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию
- Нарышкин назвал эскалацией заявления об отправке западных военных на Украину
- На Красной площади начался Парад Победы
- «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов
- Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину
- На Кубани локализовали пожар на нефтебазе в Юровке
- СМИ: Миллиардеры начали возвращать активы из-за рубежа в Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru