Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате

Беспилотник атаковал установку предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, произошло задымление. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, ЧП произошло около 13:00 (11:00 мск) в промзоне города Салават. После атаки «Газпром нефтехим Салават» продолжает работу в штатном режиме. На месте инцидента находятся экстренные службы и главы силовых ведомств.

«Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены», — написал Хабиров в Telegram-канале.

Ранее дроны ВСУ попытались ударить по нефтебазе в селе Юровка в Краснодарском крае. Несколько беспилотников упали на территории объекта, произошел пожар, было повреждено несколько резервуаров. Никто не пострадал, пишет RT.

