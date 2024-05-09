Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате
Беспилотник атаковал установку предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии, произошло задымление. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.
По его словам, ЧП произошло около 13:00 (11:00 мск) в промзоне города Салават. После атаки «Газпром нефтехим Салават» продолжает работу в штатном режиме. На месте инцидента находятся экстренные службы и главы силовых ведомств.
«Это попытка опорочить наш праздник, поддаваться провокациям мы не намерены», — написал Хабиров в Telegram-канале.
Ранее дроны ВСУ попытались ударить по нефтебазе в селе Юровка в Краснодарском крае. Несколько беспилотников упали на территории объекта, произошел пожар, было повреждено несколько резервуаров. Никто не пострадал, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вещание латвийских телеканалов прервали кадры парада Победы в Москве
- МЧС: В Башкирии после атаки БПЛА повреждено строение насосной станции
- Дипломаты РФ впервые за три года возложили цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
- СМИ: На Украине построили сеть скрытых заводов
- Путин: 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морпехов ЧФ реорганизуют в дивизию
- Беспилотник атаковал промзону предприятия в башкирском Салавате
- Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют ядерные учения
- ПВО уничтожила украинский воздушный шар в Курской области
- Экс-главком НАТО в Европе заявил о необходимости «нейтрализации» Калининграда
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили два дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru