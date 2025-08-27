Суд в Москве рассмотрит иск Большого театра к спекулянтам
Столичный Тверской суд рассмотрит иск Большого театра о взыскании компенсации с мошенников, которые были осуждены за продажу билетов от имени учреждения по завышенным ценам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Отмечается, что иск приняли к производству.
«Беседа... назначена на 18 сентября», - указано в материалах.
Ответчиками по заявлению проходят Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина, Юлия Чарыкова. В 2017 году они создали сайты-двойники ряда учреждений культуры, в том числе Большого театра, и незаконно продавали билеты по завышенным ценам. Суд в 2024 году признал фигурантов виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Позднее Большой театр потребовал компенсацию за нарушение исключительного права. Сначала заявление оставили без движения, однако затем суд принял иск к рассмотрению.
Ранее дирижер, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев сравнил спекулянтов с колумбийской мафией, подчеркнув, что перекупщики билетов зарабатывают огромные суммы, пишет Ura.ru.
