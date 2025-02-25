«Нужно десятилетие!»: В театрах рассказали, как «вырастить» талантливых управленцев

«Я согласен с Ольгой Борисовной, это очень серьезная тема. Чтобы воспитать художественных лидеров, за которыми пойдут творческие коллективы, артисты, нужно десятилетие. Такой процесс в российском театре происходит, но это не два-три года. Это не школа лидерства, когда кого-то собрали, прочитали лекции, провели деловые игры. В театре это так не работает, нужны долгие годы поиска своего художественного языка, притирок. Это нужно воспитывать, а воспитывать можно только одним способом – давать возможность молодым режиссерам до 40 лет, назначать их главными режиссерами театра. Если четыре-пять человек в Москве назначим, в лучшем случае один или два состоятся. Если хотите, это такое сито. Художественным руководителям нужно давать возможность расти, это возможно только в профессии. С директором ситуация попроще, чем с художественным руководителем. Этому можно научиться, а художественным руководителем можно только стать в процессе работы. Хороший директор театра должен пройти все ступени, должен это любить больше, чем свой дом», - рассказал он.

Со своей стороны, художественный руководитель Театра сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что сегодня достаточно талантливых молодых режиссеров.

«Каждое время несет свое, везде свои сложности. Да, ушло поколение великих, была определенная школа, были определенные требования к тем, кого брали учиться в театральные училища, институты. Потом требования уменьшились, а великое поколение не сумело себе воспитать достойных. Но я могу сказать, что сейчас у нас достаточное количество больших молодых режиссеров, и театральных, и кинематографических. Это дело штучное. Я общаюсь со многими молодыми режиссерами, менеджерами в театре. Дела в театре далеко не так плохо идут, как кому-то кажется. В целом Любимова права, но посмотрите, какой сейчас театральный бум, в Москве, например. Зритель идет в театр, а спектакли идут с аншлагами», - добавил собеседник НСН.

Сразу в нескольких столичных театрах в 2024 году произошли кадровые изменения. Так, новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Худруком Московского академического театра сатиры — Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Машков — в Московском театре Олега Табакова, Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной, передает «Радиоточка НСН».

