«Нужно десятилетие!»: В театрах рассказали, как «вырастить» талантливых управленцев
Кирилл Крок и Евгений Герасимов в эфире НСН призвали давать шанс молодым режиссерам.
В театрах необходимо назначать главными режиссерами молодых специалистов, понимая, что только двое из пяти смогут состояться, заявил НСН директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок. Он подчеркнул, что только так можно решить кадровые проблемы, но это займет минимум десять лет.
Министр культуры РФ Ольга Любимова признала кадровый голод в российском искусстве. Сейчас мало профессионалов, таких как Галина Волчек и Олег Табаков, и требуется время, «чтобы нашёлся человек, которого коллектив услышит и примет», заявила она. По словам Любимовой, есть дефицит молодых директоров театров. Ведомство пытается выращивать управленцев в сфере культуры, делает упор на обучение творческих людей «быть именно руководителями».
«Я согласен с Ольгой Борисовной, это очень серьезная тема. Чтобы воспитать художественных лидеров, за которыми пойдут творческие коллективы, артисты, нужно десятилетие. Такой процесс в российском театре происходит, но это не два-три года. Это не школа лидерства, когда кого-то собрали, прочитали лекции, провели деловые игры. В театре это так не работает, нужны долгие годы поиска своего художественного языка, притирок. Это нужно воспитывать, а воспитывать можно только одним способом – давать возможность молодым режиссерам до 40 лет, назначать их главными режиссерами театра. Если четыре-пять человек в Москве назначим, в лучшем случае один или два состоятся. Если хотите, это такое сито. Художественным руководителям нужно давать возможность расти, это возможно только в профессии. С директором ситуация попроще, чем с художественным руководителем. Этому можно научиться, а художественным руководителем можно только стать в процессе работы. Хороший директор театра должен пройти все ступени, должен это любить больше, чем свой дом», - рассказал он.
Со своей стороны, художественный руководитель Театра сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов отметил, что сегодня достаточно талантливых молодых режиссеров.
«Каждое время несет свое, везде свои сложности. Да, ушло поколение великих, была определенная школа, были определенные требования к тем, кого брали учиться в театральные училища, институты. Потом требования уменьшились, а великое поколение не сумело себе воспитать достойных. Но я могу сказать, что сейчас у нас достаточное количество больших молодых режиссеров, и театральных, и кинематографических. Это дело штучное. Я общаюсь со многими молодыми режиссерами, менеджерами в театре. Дела в театре далеко не так плохо идут, как кому-то кажется. В целом Любимова права, но посмотрите, какой сейчас театральный бум, в Москве, например. Зритель идет в театр, а спектакли идут с аншлагами», - добавил собеседник НСН.
Сразу в нескольких столичных театрах в 2024 году произошли кадровые изменения. Так, новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Худруком Московского академического театра сатиры — Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов. При этом все трое сохранили текущие должности художественных руководителей: Машков — в Московском театре Олега Табакова, Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов — в Театре на Малой Бронной, передает «Радиоточка НСН».
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