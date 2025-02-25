Министр культуры Любимова заявила о кадровом голоде в российском искусстве
25 февраля 202508:33
В российском искусстве наблюдается кадровый голод, однако Минкультуры РФ работает над тем, чтобы количество профессионалов в этой сфере росло, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
По ее словам, в России не хватает молодых директоров театров. В беседе с AIF.Ru Любимова назвала кадровые решения одними из самых сложных.
«Мы сейчас бьемся за то, чтобы такие управленцы в сфере культуры появлялись. Учим их быть именно руководителями. Кто такой директор музея? Это ученый, продюсер или обаятельный экскурсовод?» - отметила Любимова.
Ранее Любимова заявила, что Москва готова помочь в наполнении экспозиции Национальной галереи Абхазии после ремонта, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru