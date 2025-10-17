Банки России за девять месяцев заработали 2,7 трлн рублей
Банковский сектор России в январе-сентябре текущего года получил 2,7 трлн рублей чистой прибыли. Об этом говорится в материалах Центробанка.
Как отметил регулятор, в сентябре прибыль финансовых организаций выросла на 81%, до 367 млрд рублей. При этом в августе она составила 203 млрд. Рост обусловлен разовыми операциями и связан преимущественно с сокращением отчислений в резервы на 84 млрд.
«С начала года банки заработали 2,7 трлн руб., что соответствует прибыли за аналогичный период прошлого года (2,7 трлн руб.)», - отмечает ЦБ.
Между тем первый зампредседателя регулятора Владимир Чистюхин сообщил, что банки в РФ планируют допустить к работе с криптовалютами.
