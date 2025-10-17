Минкульт объяснил отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму Любови Аркус
Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения документальному фильму режиссера Любови Аркус «Родители тут рядом» из-за иных определенных законом случаев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В соответствии с подпунктом "з" пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм, отказа в предоставлении... отзыва прокатного удостоверения... отказано в выдаче прокатного удостоверения фильму "Родители тут рядом», - подчеркнули в министерстве.
Указанный пункт предусматривает отказ в выдаче удостоверения «в связи с иными определенными федеральными законами случаями».
Ранее Аркус сообщила, что ее картина не смогла получить прокатное удостоверение. По словам кинематографиста, в фильме «нет политики, нет наркотиков, нет ничего вообще, что могло бы дать повод» для такого решения Минкульта.
