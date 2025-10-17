В Подмосковье военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой

Военный смертельно ранил контрактника и совершил самоубийство в воинской части в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московского военного округа.

Инцидент произошел минувшей ночью.

«Военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», - отметили в пресс-службе.

После солдат покончил с собой.

На месте ЧП работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Советском округе Омской области студент колледжа после конфликта выстрелил в однокурсника из пневматического пистолета, юноша получил ранения обеих ног, пишет «Свободная пресса».

