В Подмосковье военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой
Военный смертельно ранил контрактника и совершил самоубийство в воинской части в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московского военного округа.
Инцидент произошел минувшей ночью.
«Военнослужащий, выполняя задачи на наблюдательном посту, нарушил правила обращения с оружием и смертельно ранил военнослужащего по контракту», - отметили в пресс-службе.
После солдат покончил с собой.
На месте ЧП работает комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее в Советском округе Омской области студент колледжа после конфликта выстрелил в однокурсника из пневматического пистолета, юноша получил ранения обеих ног, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минкульт объяснил отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму Любови Аркус
- Харламову в ивент-бизнесе посоветовали брать пример с участников КВН
- Банки России за девять месяцев заработали 2,7 трлн рублей
- В Подмосковье военнослужащий смертельно ранил контрактника и покончил с собой
- В Бухаресте 11 человек пострадали при взрыве в жилом доме
- СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Зуева
- ПВО сбила два украинских БПЛА над Крымом
- Нарышкин: Путин и Трамп обсуждали вопрос о Tomahawk
- СМИ: ЕК может выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств России
- «Железные когти и блюдце гололедицы»: Тишковец объяснил, когда менять резину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru