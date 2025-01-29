«Продаем даже Европе»: Почему мультфильмы из РФ «заходят» за рубежом лучше, чем кино

«Действительно, анимационное кино пользуется большим спросом на экспортных рынках, чем игровые фильмы. Потому что анимация обладает универсальным языком и не привязана к конкретным локациям. К тому же аудитория анимационных фильмов – это детская семейная аудитория, она изначально более лояльна. Анимационная индустрия России сейчас активно занимается импортозамещением. Каждый год выпускается порядка 10 анимационных фильмов. Сейчас в производстве находится большое их количество, они будут выходить на экраны в ближайшие годы», - рассказала она.

По ее словам, сокращение продаж российских кинолент за рубеж связано с появлением популярных анимационных франшиз. Также статистика никак не учитывает продажу мультфильмов для стриминг-платформ и телеканалов.

«Изменение объемов экспорта в кинотеатральном прокате связано с выходом тех или иных популярных анимационных франшиз. Заключение экспортных контрактов - это долгосрочный процесс, с каждой территорией он идет по своей схеме и иногда растягивается на годы. Важно, что в экспорте анимационного кино значительную долю занимают продажи на телеканалы и на стриминговые платформы. К сожалению, этот тип экспорта сейчас вообще никак не учитывается в статистике, хотя он превалирует. Также все эти годы не прекращалась продажа анимационного кино на европейские рынки. Сложности индустрия испытывает, скорее, с проведением платежей. Поэтому мы работаем со всем миром, в то же время активно осваиваем молодые азиатские рынки. Работать с ними сложнее, но мы попутно приучаем их к нашему контенту, в том числе развиваем вопросы совместного производства. Поэтому наша индустрия чувствует себя достаточно уверенно на международных рынках, но находится в процессе трансформации», - рассказала она.