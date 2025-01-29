«Продаем даже Европе»: Почему мультфильмы из РФ «заходят» за рубежом лучше, чем кино
Язык мультфильмов более универсален, а их аудитория - лояльнее, поэтому они пользуются большим спросом за границей, чем отечественное кино, рассказала НСН Ирина Мастусова.
Российская индустрия анимационного кино очень уверенно чувствует себя на международных рынках, все это время не прекращались продажи даже в Европу, при этом Россия также успешно осваивает и молодой азиатский рынок. Об этом в беседе с НСН рассказала исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова.
Российские фильмы по итогам 2024 года собрали в иностранном прокате $16,6 млн - на $1 млн меньше показателей 2023 года, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Самые значительные сборы - в Китае ($1,8 млн), где шли «Снежная королева: Разморозка» и «Вызов». Второй по значимости стала Мексика с $1,3 млн, третьей — Бразилия с $1,2 млн. Эксперты отрасли объясняют стагнацию отсутствием анимационных проектов. Мастусова отметила, что анимационное кино действительно «заходит» за границей лучше.
«Действительно, анимационное кино пользуется большим спросом на экспортных рынках, чем игровые фильмы. Потому что анимация обладает универсальным языком и не привязана к конкретным локациям. К тому же аудитория анимационных фильмов – это детская семейная аудитория, она изначально более лояльна. Анимационная индустрия России сейчас активно занимается импортозамещением. Каждый год выпускается порядка 10 анимационных фильмов. Сейчас в производстве находится большое их количество, они будут выходить на экраны в ближайшие годы», - рассказала она.
По ее словам, сокращение продаж российских кинолент за рубеж связано с появлением популярных анимационных франшиз. Также статистика никак не учитывает продажу мультфильмов для стриминг-платформ и телеканалов.
«Изменение объемов экспорта в кинотеатральном прокате связано с выходом тех или иных популярных анимационных франшиз. Заключение экспортных контрактов - это долгосрочный процесс, с каждой территорией он идет по своей схеме и иногда растягивается на годы. Важно, что в экспорте анимационного кино значительную долю занимают продажи на телеканалы и на стриминговые платформы. К сожалению, этот тип экспорта сейчас вообще никак не учитывается в статистике, хотя он превалирует. Также все эти годы не прекращалась продажа анимационного кино на европейские рынки. Сложности индустрия испытывает, скорее, с проведением платежей. Поэтому мы работаем со всем миром, в то же время активно осваиваем молодые азиатские рынки. Работать с ними сложнее, но мы попутно приучаем их к нашему контенту, в том числе развиваем вопросы совместного производства. Поэтому наша индустрия чувствует себя достаточно уверенно на международных рынках, но находится в процессе трансформации», - рассказала она.
Также Мастусова добавила, что производство мультфильмов очень трудоемкий процесс, и до недавнего времени индустрия остро нуждалась в кадрах.
«Анимационный рынок РФ очень молодой - ему не более 20 лет, тогда как Disney в прошлом году отметил свое столетие. Анимационное производство - долгосрочное, каждый фильм производится не менее трех лет. К тому же оно еще и финансово затратное, требует много квалифицированных кадров. До последнего времени наша индустрия испытывала их жесточайший дефицит, однако сейчас постепенно ими обрастает», - подытожила она.
Ранее стало известно, что сборы киносказки «Домовенок Кузя» превысили 1 млрд рублей. Таким образом, фильм стал четвертой лентой, которая в 2025 году собрала более 1 млрд рублей в кинопрокате, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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