СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Зуева
Уголовное дело об убийстве возбудили после гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева. Об этом рассказала агентству официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Ранее стало известно, что Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского БПЛА. При этом его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен, пишет «Свободная пресса».
Как отметила Петренко, по факту ЧП главное следственное управление СК России завело дело об убийстве и покушении на убийство, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.
