СК возбудил дело об убийстве после гибели военкора Зуева

Ранее стало известно, что Зуев погиб в Запорожской области из-за удара украинского БПЛА. При этом его коллега Юрий Войткевич был серьезно ранен, пишет «Свободная пресса».

Как отметила Петренко, по факту ЧП главное следственное управление СК России завело дело об убийстве и покушении на убийство, воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

