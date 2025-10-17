В Бухаресте 11 человек пострадали при взрыве в жилом доме
Сильный взрыв произошел в жилом доме в 5-м районе Бухареста. Об этом заявили в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
Хлопок прогремел в девятиэтажном доме. В результате были повреждены многие квартиры здания, некоторые полностью разрушены. После инцидента была организована эвакуация жильцов.
По данным СМИ, при взрыве пострадали 11 человек, пять в тяжелом состоянии. Причина ЧП пока не установлена, специалисты предполагают, что произошла утечка газа.
Ранее в Москве в Центральном детском магазине на Лубянке произошел взрыв, предположительно, баллона с газом, погиб один человек, пишет «Свободная пресса».
