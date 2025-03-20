«Нужна конкуренция»: Исаев поспорил с Клименко о сокращении числа онлайн-кинотеатров

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что на российскую аудиторию приходится слишком много видеосервисов, онлайн-кинотеатров, поэтому очевидно, что кто-то должен «отваливаться», как это произошло с видеохостингом Nuum компании МТС. Однако Исаев оспорил необходимость такого решения.

«Если у определенных людей, занимающих высокие посты, есть стремление, чтобы экономика шла по монопольным схемам, желательно еще в государственной собственности – это одно. Однако, с точки зрения определенной конкуренции и борьбы за повышение качества сервисов, онлайн-кинотеатров должно быть определенное количество, чтобы они конкурировали друг с другом. Иначе у нас может остаться один "Кинопоиск", принадлежащий Яндексу и Wink, принадлежащий "Ростелеком". Более важно, что цифровые кинотеатры оттянули большое количество зрителей из офлайн-кинотеатров», - сказал он.