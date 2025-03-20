«Нужна конкуренция»: Исаев поспорил с Клименко о сокращении числа онлайн-кинотеатров

Обилие онлайн-площадок для просмотра фильмов в России идет на пользу пользователям, однако стоило бы подумать о том, что платформы уводят зрителей из офлайн-кинотеатров, отметил в эфире НСН Роман Исаев.

Конкуренция онлайн-кинотеатров в России только способствует повышению качества контента, который выпускает каждая из платформ, отметил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что на российскую аудиторию приходится слишком много видеосервисов, онлайн-кинотеатров, поэтому очевидно, что кто-то должен «отваливаться», как это произошло с видеохостингом Nuum компании МТС. Однако Исаев оспорил необходимость такого решения.

«Если у определенных людей, занимающих высокие посты, есть стремление, чтобы экономика шла по монопольным схемам, желательно еще в государственной собственности – это одно. Однако, с точки зрения определенной конкуренции и борьбы за повышение качества сервисов, онлайн-кинотеатров должно быть определенное количество, чтобы они конкурировали друг с другом. Иначе у нас может остаться один "Кинопоиск", принадлежащий Яндексу и Wink, принадлежащий "Ростелеком". Более важно, что цифровые кинотеатры оттянули большое количество зрителей из офлайн-кинотеатров», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, текущая рыночная ситуация не предполагает объединения видеосервисов.

«Мы видели, как more.tv был приобретен Wink, какое-то поглощение произошло. Думаю, сейчас с учетом рыночной ситуации с большими медийными холдингами, в которую входит по одному цифровому кинотеатру, это вполне разумная история. На рынке сложилась сбалансированная структура медийных холдингов, глобально видоизменятся она не будет и не должна, потому что каждый компонент индустрии уравновешивают другие компоненты. Если на данный момент у нас остались медийные холдинги без стримингов, говорить о необходимости обязательного объединения не стоит», - пояснил Исаев.

Как показало исследование компании TelecomDaily, на данный момент пять крупнейших онлайн-кинотеатров России контролируют 86% рынка. При этом «Кинопоиск» занимает 24,9% рынка, «Иви» — 17,8%, Okko — 16,9%, Wink — 14,9%, KION — 11,6%. Далее расположились Premier (6,0%) и Start (32%), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Пименов Роман
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