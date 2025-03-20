«Нужна конкуренция»: Исаев поспорил с Клименко о сокращении числа онлайн-кинотеатров
Обилие онлайн-площадок для просмотра фильмов в России идет на пользу пользователям, однако стоило бы подумать о том, что платформы уводят зрителей из офлайн-кинотеатров, отметил в эфире НСН Роман Исаев.
Конкуренция онлайн-кинотеатров в России только способствует повышению качества контента, который выпускает каждая из платформ, отметил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил НСН, что на российскую аудиторию приходится слишком много видеосервисов, онлайн-кинотеатров, поэтому очевидно, что кто-то должен «отваливаться», как это произошло с видеохостингом Nuum компании МТС. Однако Исаев оспорил необходимость такого решения.
«Если у определенных людей, занимающих высокие посты, есть стремление, чтобы экономика шла по монопольным схемам, желательно еще в государственной собственности – это одно. Однако, с точки зрения определенной конкуренции и борьбы за повышение качества сервисов, онлайн-кинотеатров должно быть определенное количество, чтобы они конкурировали друг с другом. Иначе у нас может остаться один "Кинопоиск", принадлежащий Яндексу и Wink, принадлежащий "Ростелеком". Более важно, что цифровые кинотеатры оттянули большое количество зрителей из офлайн-кинотеатров», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, текущая рыночная ситуация не предполагает объединения видеосервисов.
«Мы видели, как more.tv был приобретен Wink, какое-то поглощение произошло. Думаю, сейчас с учетом рыночной ситуации с большими медийными холдингами, в которую входит по одному цифровому кинотеатру, это вполне разумная история. На рынке сложилась сбалансированная структура медийных холдингов, глобально видоизменятся она не будет и не должна, потому что каждый компонент индустрии уравновешивают другие компоненты. Если на данный момент у нас остались медийные холдинги без стримингов, говорить о необходимости обязательного объединения не стоит», - пояснил Исаев.
Как показало исследование компании TelecomDaily, на данный момент пять крупнейших онлайн-кинотеатров России контролируют 86% рынка. При этом «Кинопоиск» занимает 24,9% рынка, «Иви» — 17,8%, Okko — 16,9%, Wink — 14,9%, KION — 11,6%. Далее расположились Premier (6,0%) и Start (32%), передает «Радиоточка НСН».
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