«В семье важен диалог!»: Боярская об ошибках своей героини в «Опасной близости»
Елизавета Боярская рассказала НСН, что ее героиня в сериале «Опасная близость» оказалась тотально одинокой в погоне за созданием образа идеальной семейной жизни.
Актриса Елизавета Боярская, исполнившая главную роль в сериале «Опасная близость», в разговоре с НСН отметила, что важно сохранять доверительные отношения в семье, а не просто транслировать в соцсетях свою якобы идеальную жизнь.
Драма о жизни успешного пластического хирурга и руководителя клиники Анны, мир которой рушится после измены мужа, выходит в онлайн-кинотеатре Start с 20 марта. Накануне в Москве состоялась светская премьера проекта в кинотеатре «Художественный». Боярская, воплотившая на экране главную героиню, отметила, что для роли ей пришлось брать консультации у хирурга и научится хорошо играть в теннис.
«Я никогда не играла доктора, было очень много новых вводных. Мы снимали операционную, консультировались с пластическими хирургами, учились правильно держать инструменты. Также для этой роли пришлось научиться играть в теннис. Я когда-то приобрела немного навыков для "Анны Карениной", сейчас нужно было играть хорошо. Потому я регулярно ходила на тренировки в Петербурге и настолько увлеклась, что теперь периодически сама хожу на теннис», - рассказала она.
Как уточнила актриса, изначально проект привлек ее возможностью вновь поработать с режиссером Иваном Китаевым, также создавшим сериалы «Бывшие», «Открытый брак» и «Без правил».
«Главным магнитом для меня был наш прекрасный режиссер. С Иваном Китаевым мы познакомились на проекте "Без правил". Это было настолько единодушно, обоюдно и интересно, сразу же появилось желание обязательно когда-нибудь еще раз поработать вместе. Обычно я сначала читаю сценарий. Это был тот самый случай, когда сначала узнала, кто режиссер, и сказала, что согласна. Потом мне предложили прочитать сценарий, и все сошлось», - пояснила собеседница НСН.
Артистка также отметила, что ее героиня стремилась все контролировать, создавала иллюзию идеальной жизни, не заботясь о том, чтобы выстраивать гармоничные отношения в семье. Сама же Боярская в жизни всегда выступает за искренний диалог.
«Моя героиня увлечена карьерой, стремлением быть первой во всем, чтобы ее клиника была лучшей, чтобы у нее был лучший муж, лучшая дочь, лучшая собака, лучшая машина. За этой картинкой было тотальное одиночество. Когда первична визуальная часть, это, к сожалению, плохо заканчивается. Мы сейчас очень зависимы от визуальной составляющей нашей жизни. Когда в соцсетях рассказываем про жизнь, делаем все привлекательно для зрителей. О проблемах люди рассказывают редко, в погоне за безупречностью мы часто теряем что-то настоящее. Я в жизни за естественность, за сохранение доверительных отношений с близкими. Нормально, когда есть конфликты, надо все проговаривать, не боятся сказать - я злюсь или обижаюсь. Героиня все время говорит дочке, что делать, чтобы быть хорошей девочкой. На диалог о том, что беспокоит, не хватало сил и времени. Мы в семье почти каждый вечер обсуждаем, как прошел день, что хотелось бы поменять. Такие разговоры необходимы не только детям, но и взрослым», - рассказала исполнительница главной роли сериала «Опасная близость».
Ранее онлайн-кинотеатр Start объявил о масштабном ребрендинге. Первым шагом стало обновления дизайна стриминга. Драма «Опасная близость» станет первой большой премьерой в новом визуале, передает «Радиоточка НСН».
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