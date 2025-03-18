«В семье важен диалог!»: Боярская об ошибках своей героини в «Опасной близости»

Артистка также отметила, что ее героиня стремилась все контролировать, создавала иллюзию идеальной жизни, не заботясь о том, чтобы выстраивать гармоничные отношения в семье. Сама же Боярская в жизни всегда выступает за искренний диалог.

«Моя героиня увлечена карьерой, стремлением быть первой во всем, чтобы ее клиника была лучшей, чтобы у нее был лучший муж, лучшая дочь, лучшая собака, лучшая машина. За этой картинкой было тотальное одиночество. Когда первична визуальная часть, это, к сожалению, плохо заканчивается. Мы сейчас очень зависимы от визуальной составляющей нашей жизни. Когда в соцсетях рассказываем про жизнь, делаем все привлекательно для зрителей. О проблемах люди рассказывают редко, в погоне за безупречностью мы часто теряем что-то настоящее. Я в жизни за естественность, за сохранение доверительных отношений с близкими. Нормально, когда есть конфликты, надо все проговаривать, не боятся сказать - я злюсь или обижаюсь. Героиня все время говорит дочке, что делать, чтобы быть хорошей девочкой. На диалог о том, что беспокоит, не хватало сил и времени. Мы в семье почти каждый вечер обсуждаем, как прошел день, что хотелось бы поменять. Такие разговоры необходимы не только детям, но и взрослым», - рассказала исполнительница главной роли сериала «Опасная близость».

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