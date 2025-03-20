«Куда их 10 штук?»: Клименко предрек закрытие онлайн-кинотеатров вслед за Nuum
МТС осознали, что Nuum не принесет прибыль в каком-либо обозримом будущем, так как на этом рынке уже есть ведущие игроки, также на российком рынке слишком много онлайн-кинотеатров, заявил НСН Герман Клименко.
На российскую аудиторию приходится слишком много видеосервисов, онлайн-кинотеатров, поэтому очевидно, что кто-то должен «отваливаться», как это произошло с видеохостингом Nuum. Об этом в беседе с НСН заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко.
Компания МТС закрывает свой видеохостинг Nuum для массовой аудитории. Аналог YouTube и TikTok просуществовал чуть больше года. После 1 июня его технологическую инфраструктуру передадут рекламному подразделению МТС AdTech, пишет РБК. В сентябре 2024 года у сервиса было 6-7 млн зрителей и 80 тысяч активных авторов. В феврале 2025 года месячная аудитория насчитывала 901,5 тысяч человек. В свое время на Nuum выделили 6 млрд рублей. Клименко отметил, что компания просто здраво взглянула на вещи.
«МТС закрыли данный проект, потому что в перспективе трех-пяти лет, не так важно, какого срока, было понятно, что на этом рынке не произойдет никаких кардинальных изменений, которые позволят МТС увести ресурс в прибыль. Поэтому просто произошел здравый взгляд на IT-сервисы. Когда Nuum запустился, сразу было понятно, что сервис не будет жить. Мне кажется, что операторы связи, несмотря на то, что они очень близки к интернету, должны больше заниматься своими сервисами и только потом уже добавлять к себе другие, схожие. В США есть крупнейший Netflix, под ним находится НBО, но на всю англоязычную индустрию всего два-три онлайн-кинотеатра. У нас же есть и Кинопоиск, и Okko, и десяток других. Ну куда на 140 млн человек десять онлайн-кинотеатров? Очевидно, что их должно стать меньше, как и операционных систем и всего остального. Поэтому будем ждать сокращения», - рассказал он.
Ранее глава агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что окупаемость Nuum была несопоставима с инвестициями МТС в этот проект, однако, по его словам, это проблема не конкретной платформы, а всего рынка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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