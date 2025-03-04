СМИ: Онлайн-кинотеатры России увеличили доходы от подписки и рекламы на 44%

Российские онлайн-кинотеатры увеличили доходы от подписки и рекламы по итогам прошлого года, они выросли на 44% год к году, до 121,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.



По данным экспертов, лидеры рынка сохранили свои позиции. На первом месте держится «Кинопоиск» с долей рынка 33,4%, на втором — «Иви» (16,9%), на третьем — Wink (16,2%). Далее в рейтинге расположились платформы Okko и Kion.

Глава TelecomDaily Денис Кусков объяснил значительный рост выручки онлайн-кинотеатров в первую очередь повышением цен на подписки. Кроме того, общее число подписок на стриминги за год увеличилось с 45 млн до 58 млн.

Агентство также проанализировало поступления платформ от деятельности по лицензированию контента и партнерствам. По итогам 2024 года выручка в этом сегменте увеличилась на 22,4%, до 15,4 млрд руб. Лидером здесь стал «Кинопоиск», его доля рынка - 33,1%.



Ранее PR-директор онлайн-кинотеатра Okko Артем Саргсян в беседе с НСН заявил, что онлайн-кинотеатры впервые за долгое время возобновили переговоры с голливудскими киностудиями, однако конкретные условия возвращения обсуждать пока рано.