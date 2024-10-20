Новый «миллиардер»? Фильм «Руки вверх!» вновь возглавит прокат

«Конечно, ставки индустрии на "Руки вверх!" достаточно высоки, потому что эту музыку любят те, кто рос и в 1990-е, и в нулевые. Сейчас подростки с удовольствием слушают эти песни. Я уверен, что они составят заметную часть аудитории этого фильма. Но вот у "Иванушек", к сожалению, не получилось, хотя их песни любят многие. Это грустный кейс, и сам по себе факт выхода проекта на базе узнаваемой группы и ее музыкального наследия не гарантирует большую кассу. Надеемся, что "Руки вверх!" исправят существенный недобор по кассе, который был у "Тура с Иванушками"», - сказал он.

О ФИЛЬМЕ И «РУКАХ»

Фильм «Руки вверх!» рассказывает о реальной истории создания группы. В ленте много автобиографичных моментов самого основателя группы музыканта Сергея Жукова. В картине правдиво показана сцена с созданием названия коллектива, знакомства исполнителя со своей будущей женой, съемки клипа на песню «Лишь о тебе мечтая». В ленте даже воссоздано видеообращение певца к фанатам из больницы с призывали молиться за него. Сам Жуков называет новый фильм «историей о золушке мужского пола».

«Это новое понимание про то, кто такой Сергей Жуков. И насколько непросто сейчас стоять перед вами. До этого было 28 лет каторжного труда. Меня с золотой ложечки никто не кормил. Мы придумали большую, интересную, приключенческую, детективную историю. Поэтому с самой первой секунды фильма люди будут переживать как на любом блокбастере», - поделился музыкант со спецкором НСН на премии МУЗ-ТВ.