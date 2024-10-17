Сергей Жуков: Мы спасли мир от неприличных каверов песен «Руки вверх!»

Певец Сергей Жуков в интервью YouTube-шоу «Сама Меньшова» заявил, что ему часто присылали перепевки песен группы «Руки вверх!» с ненормативной лексикой.

Жуков и «Пацаны»: Фильм «Руки Вверх!» вывел киноиндустрию из оцепенения

По его словам, ему пришлось всё это послушать и в итоге избавить мир от огромного количества нецензурных кавер-версий.

«Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: «Кто-нибудь услышал хоть одно слово, кроме мата? То есть нормальное?» Они такие: «Да, крошка моя». Единственное!» - сказал музыкант.

Ранее гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвинил Жукова в незаконном использовании 15 песен при создании фильма «Руки Вверх!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры