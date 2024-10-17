Сергей Жуков: Мы спасли мир от неприличных каверов песен «Руки вверх!»
Певец Сергей Жуков в интервью YouTube-шоу «Сама Меньшова» заявил, что ему часто присылали перепевки песен группы «Руки вверх!» с ненормативной лексикой.
По его словам, ему пришлось всё это послушать и в итоге избавить мир от огромного количества нецензурных кавер-версий.
«Когда мне присылают, я сижу, у меня уши свернулись в трубочку. Я говорю: «Кто-нибудь услышал хоть одно слово, кроме мата? То есть нормальное?» Они такие: «Да, крошка моя». Единственное!» - сказал музыкант.
Ранее гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов обвинил Жукова в незаконном использовании 15 песен при создании фильма «Руки Вверх!», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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