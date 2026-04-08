У ЗВЕЗД ДВА ПУТИ

- Сложно ли было собрать звездный актерский состав? Как работалось с теми же Серебряковым и Ароновой?

- Есть два пути стать звездой. Первый путь – за счет какого-то хайпа, а второй очень сложный, как, например, у Леши Серебрякова, сыгравшего главного героя «Хейтера». Он очень тщательно выбирает материал и готовится к роли. Мы с ним много раз до съемок встречались, я к нему домой ездил, мы искали саму форму подачи, и он очень скрупулезно переписывал каждое слово, дополнял, убирал и так далее. Заполучить такого актера, как Аронова, Смоляков или Серебряков - это из области фантастики. Нужно, чтобы им понравился материал, а потом вместе дорабатывать, дотачивать его и подгонять под них. Работа с ними – это фонтан положительных эмоций. Это огромные, великие наши артисты, гордость страны, там и Люба Аксенова, и Паша Деревянко. Каждое наше общение – это профессиональный рост. Например, когда у тебя в кадр заходит Аронова, и ты с ней начинаешь выстраивать ее линию, сюжетные арки и так далее - это профессиональный рост, ну и, конечно, очень яркие и позитивные эмоции.

МУЗЫКА И КАТАРСИС: ОТ АЛИСЫ ДО БУТУСОВА

- Расскажите о саундтреке картины, в который попала песня «Супермен» Алисы Вокс, есть ли в нем другие рокеры?

- С Алисой мы давным-давно дружим, когда она еще пела в составе «Ленинграда», я снимал ей некоторые клипы. Я считаю ее невероятно талантливым человеком, это и голос, и харизма и органика. Я попросил ее написать мне песню, а когда она прислала наброски, то ответил: «Слушай, класс!». Раскрою секрет, она попала в середину фильма и на финальные титры, а завершение фильма – это самая большая честь. У нас в саундтреке будут также Бутусов из «Наутилуса», современные исполнители, например, группа UGLI, а песню «Хейтер» написали очень интересные ребята. Очень много композиторов и авторов присылают свои песни, они попадают в саундтрек, а потом артисты могут выстрелить. Так, например, было у меня в фильме «12 месяцев» с Ваней Дорном (признан в России иноагентом). Когда он мне позвонил и прислал песню, я мало того что песню взял, так еще и его самого взял на главную роль. А потом Ваня выстрелил, этот фильм вышел в 2013 году. Бывают такие истории, потому что кино и музыка очень взаимосвязаны, как в одну сторону, так и в другую. Как после фильмов становятся звездами, так и песни усиливают в фильмах драматургию, чувства и катарсис, создают объем.