«Никогда не подводил никого». Коллеги вспоминают Леонида Куравлева
Надежный партнер, эпоха отечественного кинематографа. Представители искусства и культуры рассказали обо ушедшем из жизни Леониде Куравлеве.
Нароный артист РСФСР Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.
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Народная артистка России Светлана Дружинина подчеркнула надежность Леонида Куравлева на съемочной площадке. Она призналась, что не встречала другого такого положительного человека.
«Это был очень хороший человек, прекраснейшей артист. Слава и популярность его была заслуженной. При этом он был достаточно скромен, он был интроверт, он не любил шумных, больших, отчаянных компаний. Он любил одну женщину, был ей всегда верен. И на рабочей площадке, когда мы с ним учились, это был самый надежный партнер», - сказала Светлана Дружинина ТАСС.
Актриса театра и кино Лариса Лужина призналась «Известиям», что благодарит судьбу за то, что ей довелось сыграть с Куравлевым в нескольких фильмах.
«Я вспоминаю это с благодарностью. У меня остались только хорошие воспоминания. Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был. Он, правда, не был рубаха-парнем, не раскрывал всю свою душу, но с ним всё равно было очень хорошо общаться, очень уютно было с этим человеком», — поделилась Лужина.
По словам заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна, обаяние Леонида Куравлева на съемочной площадке вызывало добрую зависть коллег. Об этом он актер рассказал в интервью Газете.ru.
«Леонид Куравлев был замечательным актером и человеком. Человеком очень трогательным во взаимоотношениях. Он был замечательным профессионалом. То, что он делал, это всегда вызывало в этом смысле зависть, потому что он своим обаянием перекрывал все образы, которые осуществлял в кино. Он был человек с замечательным юмором, очень ироничный и тонкий. Все, что происходило на съемочной площадке, это было всегда феерично. К сожалению, наших великих актеров становится все меньше и меньше», — подчеркнул Мартиросян.
Министр культуры РФ Ольга Любимова подчеркнула: с именем Леонида Куравлева ассоциируется целая эпоха в российском кино, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение министрерства.
«С его именем связана целая эпоха отечественного кинематографа. Своей проникновенной игрой и артистическим темпераментом он с первых ролей покорил сердца миллионов зрителей. Для многих известных режиссеров сотрудничество с Леонидом Вячеславовичем становилось большой удачей. Коллеги в нем ценили высокий профессионализм, умение удивительно точно передать авторский замысел и раскрыть глубину образа», - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Народный артист РСФСР Леонид Куравлев будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве в родственном захоронении. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сфере культуры.
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