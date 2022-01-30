«Никогда не подводил никого». Коллеги вспоминают Леонида Куравлева

Актриса театра и кино Лариса Лужина призналась «Известиям», что благодарит судьбу за то, что ей довелось сыграть с Куравлевым в нескольких фильмах.

«Я вспоминаю это с благодарностью. У меня остались только хорошие воспоминания. Он гениальный артист и очень хороший партнер. Он безумно органичен, очень достоверен, он с юмором, очень добрым был. Он, правда, не был рубаха-парнем, не раскрывал всю свою душу, но с ним всё равно было очень хорошо общаться, очень уютно было с этим человеком», — поделилась Лужина.