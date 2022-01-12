Грымов вспомнил, как уговаривал Куравлева сняться в своем фильме

Юрий Грымов: «Я очень переживаю за этого великого актера. Он правда великий, большой артист. Я вспоминаю, когда я собирался снимать фильм «Три сестры» по Чехову, я два месяца уговаривал Леонида Куравлева сыграть. Он говорил: «Юра, я не могу. Я уже не молодой человек, я плохо знаю текст». Тогда я предложил ему писать текст на бумажке, но и это его не устроило. Он ответил: «Нет, я подведу актеров, подведу вас». Крайне ответственный человек. Тогда я сказал, что специально для него придумаю роль, которой не было у Чехова, чтобы Куравлев просто сидел. Я считаю, что актеры такого уровня, как Куравлев, настоящее явление и, конечно, национальное достояние. Давайте пожелаем здоровья великому актеру Леониду Куравлеву», - отметил режиссер.

