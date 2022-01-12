Грымов вспомнил, как уговаривал Куравлева сняться в своем фильме
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус
У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в гильдии актеров. 10 января СМИ сообщили, что 85-летний артист был госпитализирован в медицинское учреждение с COVID-19. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.
Юрий Грымов: «Я очень переживаю за этого великого актера. Он правда великий, большой артист. Я вспоминаю, когда я собирался снимать фильм «Три сестры» по Чехову, я два месяца уговаривал Леонида Куравлева сыграть. Он говорил: «Юра, я не могу. Я уже не молодой человек, я плохо знаю текст». Тогда я предложил ему писать текст на бумажке, но и это его не устроило. Он ответил: «Нет, я подведу актеров, подведу вас». Крайне ответственный человек. Тогда я сказал, что специально для него придумаю роль, которой не было у Чехова, чтобы Куравлев просто сидел. Я считаю, что актеры такого уровня, как Куравлев, настоящее явление и, конечно, национальное достояние. Давайте пожелаем здоровья великому актеру Леониду Куравлеву», - отметил режиссер.
Члена КПРФ обвинили в разжигании ненависти из-за цитаты философа Сартра
На члена КПРФ из Санкт-Петербурга Алексея Филиппова завели протокол за возбуждение ненависти из-за цитаты французского философа и писателя Жан-Поля Сартра. Поводом для этого стал пост коммуниста в соцсети «ВКонтакте», опубликованный в апреле 2017 года. В публикации содержалась фотография «мужчины в очках» и цитата «Любой антикоммунист — сволочь…», авторство которой приписывается Жан-Полю Сартру. Эксперты Центра экспертиз СПбГУ дали заключение, согласно которому этот пост «содержит признаки унижения достоинства человека по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды».
Юрий Грымов: «А когда мы стали все такие обидчивые? Обижаются все и на все, на любое мнение и высказывание. Но все-таки каждый из нас имеет свое мнение, понятно, что у всех разный уровень воспитания. На мой взгляд, если человек постоянно обижается или целое общество обижается на другое общество, это признаки не очень здорового общества и не очень здорового человека», - резюмировал собеседник НСН.
Мэр Екатеринбурга заявил о пришедших из-за рубежа сообщениях о минировании школ
Сообщения о минировании, из-за которых утром 12 января эвакуировали учащихся свыше 150 школ Екатеринбурга, возможно, были отправлены из-за границы. Об этом заявил мэр города Алексей Орлов, отметив, что подобные атаки в регионе происходят регулярно. «Есть деструктивные силы, которые из ближнего зарубежья раскачивают ситуацию», — отметил он.
Юрий Грымов: «Почему обязательно все идет издалека? И обязательно из зарубежья, не важно, ближнего или дальнего. Вот эта тенденция мне не нравится, что все зло – там. А может быть, проблема внутри города? И надо, наверное, и у себя искать причины», - поделился мнением он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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