Актера Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис

Актер Леонид Куравлен выписан из больнице в Коммунарке и переведен в хоспис. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что врачи, лечившие 85-летнего артиста от пневмонии, не смогли справиться с цереброваскулярной болезнью (повреждение сосудов головного мозга).

Куравлёв был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Актер прошел лечение от пневмонии.

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ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЗдоровьеАктеры
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