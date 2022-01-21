Актера Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис

Актер Леонид Куравлен выписан из больнице в Коммунарке и переведен в хоспис. Об этом сообщает KP.RU.

Отмечается, что врачи, лечившие 85-летнего артиста от пневмонии, не смогли справиться с цереброваскулярной болезнью (повреждение сосудов головного мозга).

Куравлёв был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Актер прошел лечение от пневмонии.

