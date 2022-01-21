Актера Куравлева перевели из больницы в Коммунарке в хоспис
21 января 202222:07
Актер Леонид Куравлен выписан из больнице в Коммунарке и переведен в хоспис. Об этом сообщает KP.RU.
Отмечается, что врачи, лечившие 85-летнего артиста от пневмонии, не смогли справиться с цереброваскулярной болезнью (повреждение сосудов головного мозга).
Куравлёв был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Актер прошел лечение от пневмонии.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru