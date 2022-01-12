У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус. Об этом рассказало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в гильдии актеров.

10 января СМИ сообщили, что 85-летний артист был госпитализирован в медицинское учреждение с COVID-19. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.