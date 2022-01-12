У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус
У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус. Об этом рассказало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в гильдии актеров.
10 января СМИ сообщили, что 85-летний артист был госпитализирован в медицинское учреждение с COVID-19. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.
По донным источника, сейчас актер находится в больнице Коммунарке с воспалением легких.
Леонид Куравлев – народный артист РСФСР, советский и российский киноактер. Стал известен отечественному зрителю благодаря таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Начало», «Вий» и другие.
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