У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус

У актера Леонида Куравлева не подтвердили коронавирус. Об этом рассказало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в гильдии актеров.

10 января СМИ сообщили, что 85-летний артист был госпитализирован в медицинское учреждение с COVID-19. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Телеведущая Кира Прошутинская госпитализирована в Москве

По донным источника, сейчас актер находится в больнице Коммунарке с воспалением легких.

Леонид Куравлев – народный артист РСФСР, советский и российский киноактер. Стал известен отечественному зрителю благодаря таким фильмам, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «Начало», «Вий» и другие.

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ФОТО: РИВ Новости / Евгений Биятов
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