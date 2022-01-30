Умер актер Леонид Куравлев

Актер Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.



Ранее стало известно, что его из больницы в Коммунарке перевели в хоспис, писала KP.RU.

Врачи, лечившие 85-летнего артиста от пневмонии, не смогли справиться с цереброваскулярной болезнью (повреждение сосудов головного мозга).

Куравлёв был госпитализирован в «Коммунарку» с подозрением на коронавирус, однако тест оказался отрицательным. Актер прошел лечение от пневмонии.

Кинодебют Леонида Куравлева состоялся в период студенчества – в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона «Сегодня увольнения не будет…» (1958) сыграл солдата-сапера Морозова. Одновременно снялся в дипломной работе Василия Шукшина «Из Лебяжьего сообщают» и в приключенческом фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин» в 1960-м.

Знаковыми образами для Куравлева стали слесарь-сантехник Афонасий Борщев в фильме «Афоня», монах Хома Брут в «Вие», аферист Жорж Милославский в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» и многие другие. Его яркий талант характерного актера проявился в десятках фильмов и сериалов. Голосом Куравлева говорили персонажи мультфильмов. Последние ленты с участием артиста датированы 2015 годом. Куравлев стал любимцем нескольких поколений зрителей.

Леониду Куравлеву присвоены звания заслуженного и народного артиста РСФСР. Актер был удостоен ордена «Знак Почета» и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

