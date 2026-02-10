Принятие национального стандарта на русскую кухню упорядочит представление о ней, поможет в работе поварам, а также будет способствовать популяризации и сохранению традиционных блюд. Об этом НСН заявил председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», ресторатор Максим Сырников, который принимает участие в работе.

ГОСТ на русскую кухню должен быть готов и принят до конца 2026 года. Такие сроки глава Роскачества Максим Протасов назвал РИА Новости в кулуарах выставки «Продэкспо». По его словам, в ближайшее время вариант национального стандарта на русскую кухню представят для публичного обсуждения. Будет систематизировано около 300 блюд и продуктов - от закусок до напитков.

«В России большинство даже не знают, что представляют собой блюда, которые на слуху, например - ботвинья, кулебяка, какие-то калачи-сайки. Иногда возникает недопонимание, что такое настоящая солянка, рассольник, щи, кисели и так далее. Рабочая группа над этим и работает, пытается определить, что можно считать конкретно этими блюдами. Никаких строгих рецептур прописано не будет, обозначат основу - из чего готовится, как должно выглядеть, как принято подавать. Сколько масла, соли, соотношение морковки с капустой, это уже вопрос творчества повара», - отметил собеседник НСН.