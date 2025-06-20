Почему Михалков протянул «руку помощи» Ефремову

Кинорежиссер Никита Михалков верен дружбе, поэтому и пригласил в свой театр «Мастерская "12"» освободившегося весной из колонии по УДО актера Михаила Ефремова, заявил в интервью НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

Ранее стало известно, что Ефремов будет работать в театре «Мастерская "12"». Михалков подтвердил эту информацию, назвав Ефремова «прекрасным актером» и выразив надежду, что тот вольется в коллектив театра. Бурляев объяснил, почему отбывший срок актер оказался не в родных для него МХТ имени Чехова или «Современнике», а в михалковском театре (в котором играет и сам Бурляев).