Почему Михалков протянул «руку помощи» Ефремову
Уровень режиссуры в Мастерской «12» просто высочайший, сказал в эфире НСН Николай Бурляев, назвав абсолютно закономерным шагом решение Никиты Михалкова.
Кинорежиссер Никита Михалков верен дружбе, поэтому и пригласил в свой театр «Мастерская "12"» освободившегося весной из колонии по УДО актера Михаила Ефремова, заявил в интервью НСН народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.
Ранее стало известно, что Ефремов будет работать в театре «Мастерская "12"». Михалков подтвердил эту информацию, назвав Ефремова «прекрасным актером» и выразив надежду, что тот вольется в коллектив театра. Бурляев объяснил, почему отбывший срок актер оказался не в родных для него МХТ имени Чехова или «Современнике», а в михалковском театре (в котором играет и сам Бурляев).
«Я лично не удивлен этим поступком Никиты Сергеевича, поскольку в отличие от многих этот человек верен дружбе и всегда поддерживает всех своих коллег. Поэтому это абсолютно закономерный шаг. Он протягивает руку помощи и пытается помочь хорошему актеру продолжить свое служение», - указал народный артист.
По мнению Бурляева, сам театр «Мастерская "12"» - один из лучших в стране.
«Уровень этого театра говорит о том, что это, может быть, сейчас лучший театр, который со временем представит еще немало интересного нашей публике. Уровень режиссуры просто высочайший. Я работал с гениальными режиссерами – с Тарковским, Кончаловским, Алексеем Германом, Тодоровским, - но Никита Сергеевич занимается тем, чем не пытались заниматься его предшественники. Обычно режиссеры приглашают хороших актеров, и они у них играют так, как считают нужным, а у Михалкова иной метод. Он выстраивает линии жизни и поведения каждого актера. Таких режиссеров я больше не знаю. Он все знает про актерское мастерство, знает все системы от Станиславского и Чехова до прочих крупных мыслителей театра. Но он имеет абсолютно свою систему, "михалковскую", и это особая режиссера», - заключил собеседник НСН.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший после освобождения Ефремова говорил «Радиоточке НСН», что призывает коллег не закрывать двери перед попавшим в беду актером, отсидевшим в колонии около 4,5 лет за пьяное ДТП со смертельным исходом.
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