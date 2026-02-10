ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева

В ведомстве рассказали, что речь идёт о сыне ранее задержанного по делу Виктора Васина. Это Павел Васин, завербованный в сентябре 2025 года и помогавший следить за российскими военным и оказывавший содействие в сборе сведений.

Уточняется, что он обеспечил своего отца и агента СБУ Любомира Корбу транспортом для ведения наружного наблюдения, видеорегистратором и трекером для определения маршрутов передвижения жертв.

В ФСБ добавили, что Павел Васин дал признательные показания, а также сообщил о слежке за ещё двумя сотрудниками Минобороны РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайяну за помощь в задержании подозреваемого в покушении на Алексеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

