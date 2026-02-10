ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Сотрудники ФСБ задержали ещё одного соучастника покушения на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщает RT.
В ведомстве рассказали, что речь идёт о сыне ранее задержанного по делу Виктора Васина. Это Павел Васин, завербованный в сентябре 2025 года и помогавший следить за российскими военным и оказывавший содействие в сборе сведений.
Уточняется, что он обеспечил своего отца и агента СБУ Любомира Корбу транспортом для ведения наружного наблюдения, видеорегистратором и трекером для определения маршрутов передвижения жертв.
В ФСБ добавили, что Павел Васин дал признательные показания, а также сообщил о слежке за ещё двумя сотрудниками Минобороны РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил благодарность президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заеду Аль Нахайяну за помощь в задержании подозреваемого в покушении на Алексеева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Накажут рублем: Что грозит россиянам за недопуск газовщиков в квартиры с 1 марта
- Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников
- Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
- Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram
- Зачем в России создадут единый реестр банковских карт
- Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины
- Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области
- «Ему плевать»: Депутат Свинцов поспорил с Дуровым о запрете соцсетей для детей
- Кундюмы и калья «в законе»: Зачем нужен ГОСТ на русскую кухню
- ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru