«Лобовой патриотизм»: Шнейдеров не нашел героев в российском кино

Создание образа национального героя нужно начинать с обучения детей истории, уверен кинокритик Давид Шнейдеров.

Отсутствие образа героя действительно является одной из главных проблем российского кинематографа, подтвердил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила создать национального героя в кинематографе. По ее мнению, у российского кино есть все для того, чтобы конкурировать с западными аналогами, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что проблема отсутствия героя – это одна из главных проблем российского кинематографа. На мой взгляд, последним героем нашего кино был Данила Багров. При этом он, по сути, бандит и ксенофоб, но, тем не менее, его образ запал в душу россиянам, и после фильмов «Брат» и «Брат-2» национального героя нет. Попытки создать образ героя с помощью фильмов «Последний богатырь», «Собибор», «Огонь» пока что неудачны. Это действительно проблема, над которой очень всерьез надо задуматься. Образа героя нет, в отличие от американского кинематографа, где началось всё с огромных амбалов Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне, а потом перешло к образу Брюса Уиллиса, человека пьющего и уставшего, который все-таки встает и спасает мир. Эта эволюция образа героя прослеживается. Актуальность этой проблемы огромна, над этим надо работать», - отметил критик.
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По его словам, поиски национального героя в России осложняются неосторожным обращением россиян с собственной историей.

«Мы, к сожалению, не очень бережно обращаемся с собственной историей. Молодежь историю своей страны не знает. А молодежь – это главные потребители кинематографа. Тут проблема гораздо глубже, и начинать нужно с проблемы образовательной. Вот сейчас в фильме «Чемпион мира» Иван Янковский, с одной стороны, создал образ героя, а с другой стороны, для любого героя должна быть антитеза. Герой Константина Хабенского ей не стал, он «плохой-плохой-плохой», а ведь так не бывает! Мы не можем найти ту золотую середину, у нас герой не получается живым. Данила Багров был живой, в нем было и хорошее, и плохое, он именно своей неоднозначностью привлекал людей. У нас же сейчас всё идет в сторону такого лобового патриотизма, и в результате образы героев не получились ни в фильме «Легенда №17», ни в фильме «Движение вверх». Я уж не говорю про фильмы про [футболиста Льва] Яшина, про Юрия Гагарина. Это непаханое поле», - подвел итоги критик.

Ранее российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пожаловался, что современные новогодние фильмы не дотягивают по уровню до традиционных праздничных картин, а пересматривать старые уже надоело.

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ФОТО: кадр из фильма "Легенда №17"
ТЕГИ:Национальная ИдеяДавид ШнейдеровКино
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