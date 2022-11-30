Убытки и нелюбовь: Шнейдеров усомнился в успехе российского кино

Накануне Министерство культуры РФ обозначило приоритетные темы для государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Основное место в списке занимают темы культуры России, семьи и детства, российской науки и истории. Давид Шнейдеров отметил, что этого выиграют только продюсеры и режиссеры.

«Если посмотреть на результаты кассовых сборов российского кино, то они принесли убытки более 10 млрд рублей. Российские фильмы и сейчас не смотрят. Наше кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей. От того, что Минкульт будет утверждать определенные темы для поддержки, выиграют только продюсеры и режиссеры, которым и так наплевать на прокат, они зарабатывают на производстве. Это, безусловно, коррупционная составляющая. Повысится ли от этого качество, зависит от таланта режиссера. Но в целом это не повысит качество российского кино», - сказал Шнейдеров.

По его словам, в России время от времени появляются неплохие кинокартины, однако, указал Шнейдеров, они совсем не окупаются. В пример кинокритик привел историческую драму «Сердце пармы».