Убытки и нелюбовь: Шнейдеров усомнился в успехе российского кино
Господдержка кинопроизводства не повлияет на интерес зрителей, заявил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Господдержка кинопроизводства не заставит россиян полюбить отечественное кино, однако может возрасти коррупционная составляющая, предположил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Накануне Министерство культуры РФ обозначило приоритетные темы для государственной финансовой поддержки кинопроизводства на 2023 год. Основное место в списке занимают темы культуры России, семьи и детства, российской науки и истории. Давид Шнейдеров отметил, что этого выиграют только продюсеры и режиссеры.
«Если посмотреть на результаты кассовых сборов российского кино, то они принесли убытки более 10 млрд рублей. Российские фильмы и сейчас не смотрят. Наше кино не смогло завоевать любовь и доверие зрителей. От того, что Минкульт будет утверждать определенные темы для поддержки, выиграют только продюсеры и режиссеры, которым и так наплевать на прокат, они зарабатывают на производстве. Это, безусловно, коррупционная составляющая. Повысится ли от этого качество, зависит от таланта режиссера. Но в целом это не повысит качество российского кино», - сказал Шнейдеров.
По его словам, в России время от времени появляются неплохие кинокартины, однако, указал Шнейдеров, они совсем не окупаются. В пример кинокритик привел историческую драму «Сердце пармы».
«Единственный кассовый фильм последнего времени «Сердце пармы» даже еще не окупил себя в производстве. Для того, чтобы выйти в ноль, он должен собрать 1,5 млрд рублей. Это единственный крупнобюджетный фильм на фоне остальных. Также мне понравился «Календарь ма(й)я», но опять же, кино не окупило свои расходы. Окупают себя сейчас крохотнобюджетные фильмы, а пока все грустно», - добавил Шнейдеров.
Ранее Давид Шнейдеров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что россияне не хотят смотреть мрачные фильмы из-за политической ситуации в мире, поэтому окупить бюджет «Сердца пармы» будет крайне сложно.
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