СМИ: Канцлер Германии примет участие во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
Канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в США для участия в запланированных переговорах между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК.
Как уточняет РБК, в переговорах также примет участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным немецкого издания Bild, на встречу могут прибыть президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако позже СМИ опровергли информацию о визите Стармера.
По данным Politico, в переговорах примет участие и президент Финляндии Александр Стубб. Позже в НАТО подтвердили участие во встрече генерального секретаря альянса Марка Рютте. В свою очередь офис итальянского премьер-министра Джорджа Мелони тоже подтвердил её участие в саммите, сообщает Reuters.
Ранее Fox News со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о передаче всего Донбасса России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
