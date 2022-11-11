Фильм «Сердце пармы» сохраняет лидерство в российском прокате

Фильм «Сердце пармы» удерживает лидерство в отечественном прокате пять уик-эндов подряд. До этого подобным успехом мог похвастаться «Аватар» Джеймса Кэмерона, дебютировавший в 2009-м и до сих пор признанный самой кассовой картиной в мире.

Историческая драма по роману Алексея Иванова может похвастаться лучшими сборами с февраля этого года и лучшей наработкой на копию с марта. По данным пресс-службы проекта, сборы «Сердца пармы» составляют более 715 миллионов рублей. На данный момент фильм посмотрели 2,3 миллиона зрителей.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», кинокартина вышла на широкие экраны 6 октября. Это масштабная история об управляемых могучими силами судьбах людей и народов, в центре которой – русский князь Михаил и его запретная любовь к юной ведьме-язычнице Тиче. Главные роли в фильме по сценарию Сергея Бодрова и Ильи Тилькина исполнили Александр Кузнецов, Елена Ербакова, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Федор Бондарчук, Елена Панова, Роза Хайруллина и Илья Маланин. Режиссер проекта – Антон Мегердичев ("Движение вверх", "Метро").

По словам продюсера картины Антона Златопольского, выпуск ленты в тяжелый для всей индустрии период был риском. Но у команды была надежда на то, что экшн-драма поможет вернуть людей в кинотеатры. Продюсер отметил, что фильм предполагают и дальше продвигать в прокате.







