Московская пенсионерка лишилась четырех квартир из-за мошенников

Согласно данным прокуратуры, всё началось с звонка, якобы поступившего от участкового. Мужчина представился, назвал свой «новый» номер телефона и предупредил, что позже ей могут позвонить мошенники. Вскоре звонки действительно поступили — женщина связалась с «участковым», который предложил ей поучаствовать в операции по задержанию мошенников. В рамках этой якобы операции она, по его указанию, фиктивно продавала свои квартиры и передавала полученные деньги курьерам.

Осознала, что стала жертвой обмана, женщина, когда ей предложили оформить ренту на последнюю оставшуюся у неё квартиру. Тогда она обратилась в реальные правоохранительные органы. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России аферисты начали звонить гражданам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».