Московская пенсионерка лишилась четырех квартир из-за мошенников
Более 1 млн рублей и 4 квартир лишилась в Москве 78-летняя пенсионерка после полугода общения с мошенниками. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно данным прокуратуры, всё началось с звонка, якобы поступившего от участкового. Мужчина представился, назвал свой «новый» номер телефона и предупредил, что позже ей могут позвонить мошенники. Вскоре звонки действительно поступили — женщина связалась с «участковым», который предложил ей поучаствовать в операции по задержанию мошенников. В рамках этой якобы операции она, по его указанию, фиктивно продавала свои квартиры и передавала полученные деньги курьерам.
Осознала, что стала жертвой обмана, женщина, когда ей предложили оформить ренту на последнюю оставшуюся у неё квартиру. Тогда она обратилась в реальные правоохранительные органы. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в России аферисты начали звонить гражданам в мессенджерах якобы с аккаунта «Госуслуг», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Три человека погибли в результате стрельбы в нью-йоркском Бруклине
- В очереди у Крымского моста стоят почти 1,9 тысячи машин
- Московская пенсионерка лишилась четырех квартир из-за мошенников
- «Дни рождения собак и поминки»: Группа «Вирус!» рассказала о своих необычных выступлениях
- ФСБ заявила о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС
- Путин рассказал Лукашенко об итогах недавней встречи с Трампом
- СМИ: Канцлер Германии примет участие во встрече Трампа и Зеленского в Вашингтоне
- Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
- СМИ: Трамп поддержал идею Путина о передаче всего Донбасса России
- Юта: Песня «Офицеры» Олега Газманова должна быть в школьной программе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru