Путин рассказал Лукашенко об итогах недавней встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко об итогах недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал «Пул Первого».

СМИ: Встреча укрепила личную связь между президентом Трампом и Путиным

По информации «Пул Первого», президенты Белоруссии и России обсудили текущую ситуацию в регионе с учётом итогов переговоров, прошедших на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал своего белорусского коллегу о результатах саммита России и США. В ходе встречи главы государств также затронули ряд вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества между Беларусью и Россией, добавляет «Пул Первого».

15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

