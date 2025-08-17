ФСБ заявила о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС

СМИ: президент США Трамп поддерживает предложение Путина о том, чтобы Москва взяла под полный контроль Донбасс Европейские лидеры отправится в США для участия во встрече главы Белого дома Трампа с украинским лидером Зеленским 220 человек погибли в Пакистане от последствий наводнения Женщины в РФ в этом году на треть чаще стали смотреть криминальные драмы и триллеры