ФСБ заявила о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС
17 августа 202515:15
Предотвращена атака украинского беспилотника на Смоленскую АЭС. Об этом сообщает ФСБ.
В заявлении ФСБ сообщается, что силами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотный летательный аппарат самолётного типа — ударный БПЛА украинского производства «Спис» — над территорией Смоленской атомной электростанции.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
