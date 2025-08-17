ФСБ заявила о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС

Предотвращена атака украинского беспилотника на Смоленскую АЭС. Об этом сообщает ФСБ.

Минобороны: ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан»

В заявлении ФСБ сообщается, что силами радиоэлектронной борьбы был подавлен беспилотный летательный аппарат самолётного типа — ударный БПЛА украинского производства «Спис» — над территорией Смоленской атомной электростанции.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


