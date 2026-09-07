Иден Чой признался, что хотел бы сходить в московский цирк.

«У меня нет подробной информации о конкретных шоу в Москве, но я всегда очень интересовался цирком. Как и магия, цирк — это вид искусства, требующий бесчисленных часов самоотдачи и упорного труда, чтобы создать что-то по-настоящему выдающееся и потрясающее. Поэтому, если у меня появится возможность посетить цирковое представление во время моего пребывания в Москве, я уверен, что это доставит мне огромное удовольствие», — добавил артист.

Программа форума будет включать в себя: конкурс профессионального мастерства по жанрам и категориям, образовательные лекции, мастер-классы от лучших иллюзионистов России и зарубежья, дискуссии и шоу-программы, а также два гала-шоу — иллюзионные шоу «Великолепная иллюзия» и «Мировые звезды магии».

Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный рассказал НСН, что артисты цирка и театра уже давно обмениваются опытом и секретами, теперь эти отношения можно будет сделать системными.

