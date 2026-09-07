«Непрерывный поток удивления»: Южнокорейский иллюзионист заявил о любви к русскому зрителю
Иден Чой рассказал НСН, как меняется отношение к магии в Южной Корее, раскрыл детали своего авторского стиля и поделился эмоциями от возвращения в Россию.
Южнокорейский иллюзионист и фокусник Иден Чой признался НСН, что ему запомнился предыдущий приезд в Россию, и пообещал, что на этот раз не даст российской публике перевести дух.
На Основной сцене Московского театра иллюзии 20 и 21 сентября состоится III Российский иллюзионный форум (РИФ-2026), который в этом году стал международным. Среди участников гала-шоу «Мировые звезды магии»: Джунву Пак / Junwoo Park (Южная Корея), Виктор Ренер / Viktor Renner (Германия), Иден Чой / Eden Choi (Южная Корея), Владимир Григорьев (Россия), Вадим Савенков (Россия), Сергей Сафронов (Россия). Иден Чой, получивший мировую известность благодаря своему невероятному мастерству в манипуляции (sleight of hand), рассказал, как относятся к магии в Южной Корее.
«В Южной Корее традиционно не было огромного спроса на магические выступления. Однако два года назад вышло телевизионное конкурсное шоу о магии, которое привлекло широкое внимание к этому искусству. В отличие от традиционной "телевизионной магии", которую зрители видели раньше, фокусники со всего мира соревновались, представляя собственные оригинальные номера и выступления в стиле FISM. Я считаю, что публика заинтересовалась магией именно потому, что познакомилась с креативными и новаторскими выступлениями, которых раньше никогда не видела. Мое выступление сочетает эффектную и невероятно быструю технику манипуляции с энергетикой сценического шоу, идеально синхронизированную с музыкой и звуковыми эффектами. Магия складывается из множества различных элементов: чувства чуда, технического мастерства, режиссуры, креативности и артистизма, и это далеко не полный список. Я объединил все эти составляющие в рамках собственного стиля, чтобы создать по-настоящему авторскую магию. Используя свежий и современный подход, я хочу подарить российскому зрителю непрерывный поток удивления и восторга, не оставляя ему ни секунды, чтобы перевести дух», — рассказал собеседник НСН.
Он также рассказал, почему решил приехать в Москву, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.
«В 2023 году у меня появилась возможность выступить с шоу-лекцией в России, и это принесло мне огромную радость. У меня до сих пор сохранились самые теплые воспоминания о том, как я стоял на сцене перед зрителями, которые искренне любили магию и по-настоящему ценили мое творчество. Этот опыт остался одним из моих самых счастливых воспоминаний, и я всегда хотел вернуться в Россию. Несмотря на мой очень плотный график, именно эти эмоции стали одной из главных причин, по которой я решил приехать снова и выступить здесь», — отметил артист.
Иден Чой признался, что хотел бы сходить в московский цирк.
«У меня нет подробной информации о конкретных шоу в Москве, но я всегда очень интересовался цирком. Как и магия, цирк — это вид искусства, требующий бесчисленных часов самоотдачи и упорного труда, чтобы создать что-то по-настоящему выдающееся и потрясающее. Поэтому, если у меня появится возможность посетить цирковое представление во время моего пребывания в Москве, я уверен, что это доставит мне огромное удовольствие», — добавил артист.
Программа форума будет включать в себя: конкурс профессионального мастерства по жанрам и категориям, образовательные лекции, мастер-классы от лучших иллюзионистов России и зарубежья, дискуссии и шоу-программы, а также два гала-шоу — иллюзионные шоу «Великолепная иллюзия» и «Мировые звезды магии».
Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный рассказал НСН, что артисты цирка и театра уже давно обмениваются опытом и секретами, теперь эти отношения можно будет сделать системными.
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