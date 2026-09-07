Бывший главнокомандующий армии Армении отказался от паспорта республики
Бывший главнокомандующий армии Армении, генерал-лейтенант СССР и республики Норат Тер-Григорьянц отказался от армянского паспорта. Об этом пишет РБК.
Он рассказал, что в консульстве, куда он вернул свой армянский паспорт, у него поинтересовались о причинах такого поступка.
«А я ответил: что мне делать, когда в Армению пришли люди у власти, которые предали горстку оставшегося армянского народа и хотят уничтожить его с помощью турок», — сказал генерал-лейтенант.
Тер-Григорьянц добавил, что больше не намерен приезжать в республику.
Ранее пресс-секретарь Антикоррупционного комитета Армении Марина Оганджанян сообщила об аресте бывшего президента республики Роберта Кочаряна, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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