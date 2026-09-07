Мерц назвал поражение ХДС на выборах самым тяжелым за последние десятилетия

При этом победу партии «Альтернати́ва для Германии» (АдГ) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт он назвал «тектоническим сдвигом» в партийной системе.

«Это потрясло нашу партию до основания. Мы не можем просто вернуться к прежнему положению дел... Нам не удалось установить эмоциональную связь с людьми», - заключил политик.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт.