Мерц назвал поражение ХДС на выборах самым тяжелым за последние десятилетия
Поражение Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт стал самым тяжёлым для партии за последние десятилетия. Как пишет RT, об этом заявил возглавляющий политорганизацию канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
При этом победу партии «Альтернати́ва для Германии» (АдГ) на выборах в парламент Саксонии-Анхальт он назвал «тектоническим сдвигом» в партийной системе.
«Это потрясло нашу партию до основания. Мы не можем просто вернуться к прежнему положению дел... Нам не удалось установить эмоциональную связь с людьми», - заключил политик.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил «Радиоточке НСН», что правящая элита в Германии будет делать все, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не смогла формировать правительство в федеральной земле Саксония-Анхальт.
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