Запашный: Интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов

Народный артист Эдгард Запашный поделился наблюдениями о том, как развитие интернета повлияло на интерес публики к цирковым номерам — в частности, к фокусам и выступлениям силачей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Шнур, Сурганова и «монстр-кар»: Братья Сафроновы о любимых рокерах и новом шоу

По его словам, современные зрители стали гораздо более требовательными: благодаря онлайн‑контенту они могут в любой момент увидеть самые впечатляющие трюки, не покидая дома, — и это формирует у них завышенные ожидания от живых представлений.

При этом Запашный подчеркнул, что цирковые жанры не раз переживали кризисы за всю свою многовековую историю. В качестве примера он привёл некогда популярные зрелища, которые сегодня уже немыслимы: бои гладиаторов, схватки животных или поединки человека с дикими зверями.

Ранее Эдгард Запашный похвастался в беседе с НСН, что популярность цирков за последний год только выросла и на этом сказались не только повышение качества шоу и ремонт цирковых объектов, но и крупные скандалы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ЦиркЭдгард Запашный

Горячие новости

Все новости

партнеры