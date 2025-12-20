Запашный: Интернет снижает интерес зрителя к работе иллюзионистов

По его словам, современные зрители стали гораздо более требовательными: благодаря онлайн‑контенту они могут в любой момент увидеть самые впечатляющие трюки, не покидая дома, — и это формирует у них завышенные ожидания от живых представлений.

При этом Запашный подчеркнул, что цирковые жанры не раз переживали кризисы за всю свою многовековую историю. В качестве примера он привёл некогда популярные зрелища, которые сегодня уже немыслимы: бои гладиаторов, схватки животных или поединки человека с дикими зверями.

Ранее Эдгард Запашный похвастался в беседе с НСН, что популярность цирков за последний год только выросла и на этом сказались не только повышение качества шоу и ремонт цирковых объектов, но и крупные скандалы.

