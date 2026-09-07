Россия и Сербия договорились о расширении воздушного сообщения
Россия и Сербия договорились о расширении авиасообщения. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что в рамках достигнутых договорённостей «назначенные сербские авиаперевозчики смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград и обратно».
Отмечается, что расширение воздушного сообщения «создает новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии».
«А также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области», - говорится в сообщении.
Ранее Росавиация открыла авиасообщение из России ещё в два города Египта - расположенных на побережье Средиземного моря Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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