Фильм о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве станет очень ярким и востребованным у зрителей — о грядущей популярности говорит уже одно то, что после короткого упоминания в интервью о будущей картине вспыхнул такой ажиотаж. Об этом НСН заявил заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.

В России снимут биографический фильм о дрессировщике, худруке Театра кошек, народном артисте России Юрии Куклачеве. Об этом Дмитрий Куклачев заявил ТАСС. Куклачев-младший рассказал, как родилась идея съемок фильма о его отце.

«Сейчас выходит достаточно много биографических фильмов, которые пользуются успехом у зрителя. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в одной из наших поездок предложил мне написать синопсис для такого фильма. Он пожелал выступить и продюсером этой истории, потому что уже достаточного много фильмов он спродюсировал, все они кассовые, все пользуются достаточно хорошим спросом. Тогда возникла идея сделать биографический фильм про моего отца, потому что у него было очень много историй, ситуаций, моментов, которые хотелось бы осветить. Он прошел целую эпоху в жизни России, это человек-легенда, который у всех на слуху, все его знают и любят. Пока он еще в силе и может многое сделать, было бы здорово при его жизни создать биографический фильм, где и он мог бы сыграть какую-то из ролей (конечно, не себя). Так что фильм может получиться очень ярким, игровым и действительно востребованным», — сказал Куклачев.