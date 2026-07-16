«Бурунов или Безруков»: Сын Куклачева рассказал, кто сыграет его отца в новом фильме
Юрий Куклачев может сняться в фильме о самом себе, но не в главной роли, сказал НСН Дмитрий Куклачев.
Фильм о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве станет очень ярким и востребованным у зрителей — о грядущей популярности говорит уже одно то, что после короткого упоминания в интервью о будущей картине вспыхнул такой ажиотаж. Об этом НСН заявил заслуженный артист России, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачева Дмитрий Куклачев.
В России снимут биографический фильм о дрессировщике, худруке Театра кошек, народном артисте России Юрии Куклачеве. Об этом Дмитрий Куклачев заявил ТАСС. Куклачев-младший рассказал, как родилась идея съемок фильма о его отце.
«Сейчас выходит достаточно много биографических фильмов, которые пользуются успехом у зрителя. Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в одной из наших поездок предложил мне написать синопсис для такого фильма. Он пожелал выступить и продюсером этой истории, потому что уже достаточного много фильмов он спродюсировал, все они кассовые, все пользуются достаточно хорошим спросом. Тогда возникла идея сделать биографический фильм про моего отца, потому что у него было очень много историй, ситуаций, моментов, которые хотелось бы осветить. Он прошел целую эпоху в жизни России, это человек-легенда, который у всех на слуху, все его знают и любят. Пока он еще в силе и может многое сделать, было бы здорово при его жизни создать биографический фильм, где и он мог бы сыграть какую-то из ролей (конечно, не себя). Так что фильм может получиться очень ярким, игровым и действительно востребованным», — сказал Куклачев.
По словам собеседника НСН, перевоплотиться в Юрия Куклачева могли бы Сергей Бурунов либо Сергей Безруков.
«Пока все находится на уровне идеи. Запашный дал интервью и рассказал, что мы как раз разговариваем по поводу такого проекта. Мне кажется, получившийся резонанс еще раз подтверждает то, что такой фильм необходимо снять в ближайшее время и он будет очень популярен у зрителя. Мы пока не задумывались о режиссере и актерском составе, потому что не думали, что пара предложений в интервью наберет такой большой резонанс. Обязательно это должны быть наши любимые актеры, которые умеют прекрасно перевоплощаться. Естественно, фильм должен быть не только ярким, но также кассовым и очень дорого сделанным. Это должно быть кино-преодоление, кино-понимание, кино-общение, после которого зритель выйдет с хорошим послевкусием. Думаю, моего отца могли бы сыграть либо Сергей Бурунов, либо Сергей Безруков. Это корифеи, которые могли бы справиться с ролью такого масштаба», — добавил он.
В заключение сын Юрия Куклачева объяснил, какую роль в фильме сыграют животные.
«Я полностью возьму на себя работу с животными в фильме, так как уже много лет участвую и в рекламных, и в кинопроектах, где задействованы наши кошки и собаки. Естественно, все животные будут настоящими. Так как кошки сопровождают моего отца на протяжении всей жизни, то и в кино они будут находиться практически в каждом кадре», — подытожил он.
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