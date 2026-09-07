Русский юмор - через боль: Стоянов раскрыл, на какие темы нельзя шутить
Юрий Стоянов заявил НСН, что на тему беспилотников шутить нельзя, а пародия на Владимира Соловьева вполне уместна.
Народный артист России Юрий Стоянов объяснил в эфире НСН, что хорошая шутка не может быть «злой, похабной и заносчивой».
Юрий Стоянов в этом году вошел в состав жюри третьего сезона юмористического шоу «Звезды». Премьера состоялась 5 сентября. Стоянов оценил шутки молодого поколения, отметив, что главным членом жюри всегда выступает зритель.
«У юмора могут быть запретные темы. Например, на тему беспилотников шутить нельзя. На тему любых конфликтов шутить в целом не очень. Темы шуток формируют твое воспитание и то, какой ты. Русское чувство юмора какое? Через боль, через пережитое появляется, еще со времен скомороха. Когда ребята шутят на тему того, что у них болит, они не всегда задумываются, как они шутят, какую подбирают форму для этого, какие слова. Но каждый из них старается отражать настроение своего поколения, поэтому это имеет отклик. Если это было бы зло, похабно, несправедливо и заносчиво, тогда у этого шоу не было бы зрителей. Я, например, в зрителя очень верю, он очень часто бывает прав. Я не считаю зрителя безликой толпой, которой можно управлять, я своего зрителя точно люблю, а его довольно много», - поделился он.
Он также предположил, почему пародии не должны задевать знаменитых людей, если сделаны «качественно».
«Что касается пародии на Владимира Соловьева, я не думаю, что он обидится. У него есть чувство юмора, я это точно знаю», - добавил собеседник НСН.
В третьем сезоне юмористического шоу «Звезды» за звание самой смешной звезды России поборются 12 участников. Призовой фонд проекта составит 20 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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