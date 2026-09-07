Стоянов в новом сезоне «Мамонтов» научит защищаться от мошенников

Юрий Стоянов заявил НСН, что каждый шестой звонок в стране мошеннический, а люди в моменте забывают все меры предосторожности.

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал НСН, что верит в то, что сериал «Мамонты» поможет россиянам не попадаться в ловушки мошенников.

Ранее стартовали съемки второго сезона популярного сериала «Мамонты». В новых сериях зрителей ждут полюбившиеся герои, неожиданное камео и новые вызовы от мошенников, которые находят все более изощренные способы обмана добропорядочных граждан. Стоянов не стал раскрывать всех секретов нового сезона, он снова исполняет главную роль — пенсионера Николая Николаевича.

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«Между первым и вторым сезоном для героев прошел всего год. Казалось бы, это не такой большой срок, но нужно учитывать, какой опыт главный герой приобрел в первом сезоне. Этим опытом он хочет поделиться с другими. Мошенники никуда не деваются, появляются новые вызовы, новые мошенничества и новые поиски. Сериал может донести очень важные вещи в силу остроты проблемы с мошенниками. Есть заповеди, они очень простые, о них кричат везде, но люди все равно попадаются на эти крючки. Всего надо запомнить несколько пунктов, которые будут очень действенны. Каждый шестой звонок у нас в стране мошеннический, вдумайтесь в эту цифру», - рассказал он.

Ранее Юрий Стоянов в беседе с НСН заявил, что он очень продвинутый человек в плане гаджетов и хоть ему самому много раз звонили телефонные мошенники, он никогда не становился их жертвой.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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