«Мы пока не успели детализировать, у нас общие планы, которые подразумевают разработку совместных проектов. Здесь много возможностей, мы последние 20 лет в цирке делаем именно театрализованные представления, в которых есть очень много схожестей, приемов. Поэтому будет именно расширение сотрудничества. В театральном мире есть большой спрос на участие цирковых артистов, чтобы демонстрировать трюки. В принципе искусство движется в сторону синергии, везде происходит размытие границ жанров», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что полностью размывать границы никто не планирует.

«Зритель с большим удовольствием это воспринимает, но совсем размывать границы никто не собирается. Если зритель пришел на театральную постановку, он разочаруется при виде чистого цирка, и наоборот. Идет поиск в этом смысле. Первая задача – это обмен опытом, в качестве экспериментов мы уже пробовали мастер-классы делать, которые очень хорошо прошли. Артисты цирка с большим удовольствием смотрят на демонстрацию определенных приемов, на открытие секретов жанра, которые могут быть применены. В театре мастера, которые готовят молодые кадры, приглашают цирковых артистов, чтобы они поделились опытом. Цирк – это могущественное искусство, он разговаривает языком трюка, возможно, существует стереотип, что это только для детей, развлечение. В театре есть более вдумчивые постановки, есть более развлекательные. Сегодня у нас есть возможность систематизировать отношения режиссеров и авторов в театре и цирке», - поделился он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что строительство многофункциональных центров с цирковым уклоном в российских городах – удачное предложение, особенно актуальное для тех регионов, в которых данное направление пока развивается слабо.

