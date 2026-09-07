Певец и композитор Юрий Лоза сможет сравнить новую карту мира со своим огородом и убедиться, что Земля — круглая, рассказала НСН научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.



В пятницу ООН проголосовала за принятие картографической проекции Equal Earth. «За» резолюцию по изменению карты проголосовали 164 страны-члена ООН, воздержались 6 стран и лишь США были «против». Проект Equal Earth направлен на то, чтобы «обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки». Критики нынешних карт утверждают, что они «увеличивает и центрирует» Европу и Северную Америку. В резолюции ООН отмечается, что «проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире». Ананьева оценила эти перемены.