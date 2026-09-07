Лозе не поможет: Географ предложила артисту сравнить новую карту мира с его огородом
Проекция Меркатора была менее точна, а перемены повлияют на сторонников теории о плоской Земле, заявила НСН Мария Ананичева.
Певец и композитор Юрий Лоза сможет сравнить новую карту мира со своим огородом и убедиться, что Земля — круглая, рассказала НСН научный сотрудник института географии РАН Мария Ананичева.
В пятницу ООН проголосовала за принятие картографической проекции Equal Earth. «За» резолюцию по изменению карты проголосовали 164 страны-члена ООН, воздержались 6 стран и лишь США были «против». Проект Equal Earth направлен на то, чтобы «обеспечить справедливое представление о реальных размерах регионов мира, в частности Африки». Критики нынешних карт утверждают, что они «увеличивает и центрирует» Европу и Северную Америку. В резолюции ООН отмечается, что «проекция Меркатора из-за искажения увековечивает несбалансированное представление о мире». Ананьева оценила эти перемены.
«У меня двоякое отношение к этим переменам. Это непривычно, потому что географы привыкли делать расчеты по старым картам. К тому же, на переход придется потратить множество денег. Это надо изменить все — требуется огромная куча ресурсов и времени. С другой стороны, новые атласы позволят школьникам и студентам получать более правильные результаты при расчетах площадей. В какой-то степени это поможет образумить “плоскоземельщиков”. Новая карта станет хоть каким-то доказательством для того же Юрия Лозы — пусть он померяет и сравнит с каким-нибудь эталоном, например, со своим огородом», — отметила она.
Впрочем, артист уже высмеял перемены. По его мнению, «реальная Земля – это все-таки плоскость», о чем он сообщил «Известиям». Еще в 2020 году Лоза выступал в пользу теории о том, что Земля плоская. По его словам, доказательства он почерпнул в книгах, во время учебы на географическом факультете и из личного опыта.
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