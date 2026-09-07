Путин постановил создать комиссию по применению временных ограничительных мер
Президент РФ Владимир Путин постановил создать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер. Об этом сообщает RT.
В указе главы государства, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится о мерах в отношении граждан, уехавших из России и уклоняющихся от исполнения наказания.
Отмечается, что в состав комиссии войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ. Её председателем российский лидер назначил министра юстиции Константина Чуйченко.
Ранее Путин подписал закон, предусматривающий аресте имущества и счетов релокантов, совершивших административные правонарушения против интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Ульяновске двухлетняя девочка умерла в очереди к врачу
- СМИ: США хотят завершить конфликт на Украине к зиме
- Стоянов в новом сезоне «Мамонтов» научит защищаться от мошенников
- Лозе не поможет: Географ предложила артисту сравнить новую карту мира с его огородом
- Путин постановил создать комиссию по применению временных ограничительных мер
- Театр «Сатирикон» потребовал взыскать 4 млрд рублей за нарушение сроков ремонта
- Русский юмор - через боль: Стоянов раскрыл, на какие темы нельзя шутить
- Мерц назвал поражение ХДС на выборах самым тяжелым за последние десятилетия
- Мотивация пропала? Почему «Зенит» начал сезон с поражений
- «Непрерывный поток удивления»: Южнокорейский иллюзионист заявил о любви к русскому зрителю