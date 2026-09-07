Путин постановил создать комиссию по применению временных ограничительных мер

В указе главы государства, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится о мерах в отношении граждан, уехавших из России и уклоняющихся от исполнения наказания.

Отмечается, что в состав комиссии войдут представители Минюста, МВД, ФНС, ФСБ, Федеральной службы по финансовому мониторингу и Генпрокуратуры РФ. Её председателем российский лидер назначил министра юстиции Константина Чуйченко.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий аресте имущества и счетов релокантов, совершивших административные правонарушения против интересов страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».