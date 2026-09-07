Театр «Сатирикон» потребовал взыскать 4 млрд рублей за нарушение сроков ремонта
Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина намерен взыскать с компании «Евростройподряд» более четырёх млрд рублей за нарушение сроков ремонта. Об этом РБК рассказала директор театра Елизавета Гаврилова.
Рекострукция театра стартовала в 2015 году. Завершить её изначально планировали в 2017 году, однако сроки несколько раз переносились. А в 2023 году подрядчик вовсе остановил работы без объяснения причин.
«Обращение в суд — вынужденная, но необходимая мера. Это не спор о строительстве объекте, а вопрос о возможности театра вернуться домой и продолжить работать на собственной сцене», — подчеркнула Гаврилова.
Отмечается, что рассмотрение иска в Арбитражном суде Москвы назначено на 10 октября.
Ранее компания VK подала иск в Арбитражный суд Москвы против структур корпорации Apple из-за удаления своих приложений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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