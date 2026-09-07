Мотивация пропала? Почему «Зенит» начал сезон с поражений
Дмитрий Булыкин заявил НСН, что 3-й проигрыш «Зенита» за 7 первых туров РПЛ — это реально «тревожный звоночек».
Футболисты «Зенита» расслабились и потеряли мотивацию, это было видно не только в последней игре с ЦСКА, но и еще с «Родиной» в августе. Об этом НСН рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Футбольный клуб «Зенит» проиграл 3-ю игру за 7 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) и опустился на 5-е место в турнирной таблице. Во время последней игры с ЦСКА, которая окончилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих, главный тренер Сергей Семак даже спровоцировал потасовку с игроками соперника и уходил в подтрибунное помещение на несколько минут. Булыкин заявил, что такой результат «Зенит» демонстрирует не впервые.
«Они уже не первый раз плохо стартуют, как и в прошлом сезоне, по-моему. Там везде лидировал «Краснодар», но в конце «Зенит» взял чемпионство. Поэтому, конечно же, «Зениту» тяжело. Против чемпиона все настраиваются по максимуму. Но то, что они не могут победить, это тревожный звоночек. И я думаю, что сейчас будут сделаны выводы, по крайней мере, по футболистам, чтобы понять, кто же будет играть и приносить результат. Потому что сейчас результат им очень нужен и как его добиться — это главная задача руководства и тренерского штаба», — отметил он.
При этом Булыкин уверен, что дело точно не в Семаке, который просто мог устать за 8 лет работы главным тренером в клубе.
«Вряд ли Семак устанет от такого хорошего клуба, как «Зенит». Там все хорошо: и инфраструктура, и бюджет, и болельщики. Плюс туда приезжают одни из лучших футболистов. А вот сами футболисты, да, где-то не добегают, где-то на максимум не включаются. Из-за этого возникают проблемы, допустим, с той же «Родиной», когда «Зенит» вел, уже надо было выигрывать, но они немного расслабились, и «Родина» победила. Поэтому, когда исключат расслабление во время игры и не слишком высокую мотивацию, я думаю, «Зенит» начнет побеждать. Поэтому до зимы задача — не выпасть из гонки лидеров. Все еще можно исправить, учитывая высокий уровень футболистов «Зенита», — подытожил он.
Напомним, что в матче с московской «Родиной» в 3-ем туре, который состоялся 09 августа, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
Ранее Московское «Динамо» переиграло «Спартак» со счетом 2:1 в домашнем матче седьмого тура РПЛ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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