Футболисты «Зенита» расслабились и потеряли мотивацию, это было видно не только в последней игре с ЦСКА, но и еще с «Родиной» в августе. Об этом НСН рассказал экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.

Футбольный клуб «Зенит» проиграл 3-ю игру за 7 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) и опустился на 5-е место в турнирной таблице. Во время последней игры с ЦСКА, которая окончилась со счетом 2:1 в пользу красно-синих, главный тренер Сергей Семак даже спровоцировал потасовку с игроками соперника и уходил в подтрибунное помещение на несколько минут. Булыкин заявил, что такой результат «Зенит» демонстрирует не впервые.

«Они уже не первый раз плохо стартуют, как и в прошлом сезоне, по-моему. Там везде лидировал «Краснодар», но в конце «Зенит» взял чемпионство. Поэтому, конечно же, «Зениту» тяжело. Против чемпиона все настраиваются по максимуму. Но то, что они не могут победить, это тревожный звоночек. И я думаю, что сейчас будут сделаны выводы, по крайней мере, по футболистам, чтобы понять, кто же будет играть и приносить результат. Потому что сейчас результат им очень нужен и как его добиться — это главная задача руководства и тренерского штаба», — отметил он.